Началось кровотечение: в Новосибирске 83-летний пенсионер повредил варикозную вену на Юго-западном карьере

В Новосибирске у пенсионера, повредившего варикозную вену, началось кровотечение.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Помощь спасателей понадобилась 83-летнему пенсионеру в Новосибирске. В районе Юго-западного карьера пожилой сибиряк повредил варикозную вену. У него началось кровотечение.
– Спасатели вызвали бригаду врачей скорой помощи. Оказали пенсионеру первую помощь, остановили кровотечение. Также наложили асептическую повязку, – говорится в сводке МАСС.
Пенсионера 1940 года рождения передали медикам. При каких обстоятельствах пострадал пожилой мужчина, в МАСС не раскрыли.
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