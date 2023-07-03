Началось кровотечение: в Новосибирске 83-летний пенсионер повредил варикозную вену на Юго-западном карьере

В Новосибирске у пенсионера, повредившего варикозную вену, началось кровотечение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Помощь спасателей понадобилась 83-летнему пенсионеру в Новосибирске. В районе Юго-западного карьера пожилой сибиряк повредил варикозную вену. У него началось кровотечение.

– Спасатели вызвали бригаду врачей скорой помощи. Оказали пенсионеру первую помощь, остановили кровотечение. Также наложили асептическую повязку, – говорится в сводке МАСС.

Пенсионера 1940 года рождения передали медикам. При каких обстоятельствах пострадал пожилой мужчина, в МАСС не раскрыли.

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