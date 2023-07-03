«Пострадали 234 тысяч га посевов»: из-за засухи в Новосибирской области ввели режим ЧС

Режим ЧС из-за засухи ввели по всей Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложных агрометеорологических явлений. Об этом на оперативном совещании правительства региона доложил губернатору Андрею Травникову министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.
- В 20 районах региона из-за сложных агрометеорологических явлений ранее ввели режим ЧС. 30 июня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности принято решение о введении данного режима на региональном уровне, - уточнил министр.
Общая площадь посевов в регионе 2,35 млн гектаров. Из них пострадало 234 тысячи гектаров.
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