Мэр Междуреченска раскрыл подробности исчезновения трех подростков в горах Кузнецкого Алатау

В горах Кузнецкого Алатау пропали трое подростков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Кузнецкого Алатау пропали трое подростков. Мэр Междуреченска Сергей Перепилищенко сообщил, что ребята не потерялись, а совершили побег.

Подростки спускались с пика «Поднебесный» вместе с туристической группой. А 28 июня они пропали. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

По словам градоначальника, изначально побег планировали шесть несовершеннолетних – четыре мальчика и две девочки.

− Шесть человек группа была. Но в последний момент мальчик и две девочки передумали, испугались последствий, вернулись к группе. Три парня побежали вниз, − цитирует Сергея Перепилищенко «Сибдепо».

Мэр отметил, что пока в лагере никого не было, подростки взяли еду и воду, а после бросились бежать.

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