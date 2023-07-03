Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, из которого сбежали две девочки.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Прокуратура Новосибирской области проверит детский лагерь, из которого сбежали две девочки. Они ушли с территории 2 июля.
– Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Сообщалось, что поисками девочек 2006 и 2009 годов рождения занимается полиция. В МВД уточняли, что беглянки состоят на учете в ПДН и неоднократно уходили из дома.
– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, – добавили в прокуратуре.
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