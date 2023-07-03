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НовостиПроисшествия3 июля 2023 7:57

Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, из которого сбежали две девочки

Школьниц еще не нашли
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, из которого сбежали две девочки.

Прокуратура проверит детский лагерь под Новосибирском, из которого сбежали две девочки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Новосибирской области проверит детский лагерь, из которого сбежали две девочки. Они ушли с территории 2 июля.

– Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сообщалось, что поисками девочек 2006 и 2009 годов рождения занимается полиция. В МВД уточняли, что беглянки состоят на учете в ПДН и неоднократно уходили из дома.

– В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, – добавили в прокуратуре.

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