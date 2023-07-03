Губернатор Новосибирской области взял под контроль содержание улиц и тротуаров муниципалитетов. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о необходимости улучшения качества содержания улиц и тротуаров. А также совершенствовании подходов к организации таких работ и устранению системных проблем. Заниматься этим, уточнил глава региона, должны муниципалитеты. Такие вопросы подняли на оперативном совещании в правительстве 3 июля.

Андрей Травников отметил, что качество и объем ремонта новосибирских дорог не уступает многим городам-миллионникам. При этом нужно кардинально менять ситуацию с содержанием и ремонтом тротуаров. По наблюдениям губернатора Андрея Травникова, в глаза бросается более низкий уровень содержания дорог и более отсталые подходы к организации работ на территории Новосибирской области.

– Поэтому этой теме я буду уделять пристальное внимание прямо с сегодняшнего дня. Сегодня будет выезд в одно из дорожно-эксплуатационных управлений Новосибирска. Будем разбирать, какие системные проблемы мешают нам, по крайней мере, не отставать от наших коллег в этой работе, — подчеркнул губернатор. – Есть претензии к содержанию региональных дорог. Анатолий Викторович знает об этом, я не раз обращал на это внимание, мириться больше не буду. И к работе наших коммунальщиков, которые производят раскопки на проезжей части улиц и на тротуарах, — заявил Андрей Травников.

В правительстве отметили, что содержание улиц и тротуаров будут обсуждать и проверять во время поездок губернатора во все районы области. По словам главы региона, в глаза бросается состояние районных центров. Где-то все в порядке, а где-то, напротив, налицо плохое качество дорог, неубранные улицы.

Губернатор предупредил о том, что апеллировать нехваткой денег будет бесполезно.

– Я сам работал в условиях ограниченного муниципального бюджета и могу заверить: на уличную уборку или на заделывание выбоин по технологии ямочного ремонта на улицах деньги всегда найти можно. Что подтверждают многие коллеги, в том числе в Новосибирской области, у которых районные центры в идеальном состоянии, — заявил Андрей Травников.

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