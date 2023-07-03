Прокуратура проверит семьи подростков, избивших до комы сверстника под Новосибирском

Шокирующая своей жестокостью история произошла 29 июня. Фото: СУ СК РФ по НСО / соцсети

Прокуратура Новосибирской области проведет проверку по истории с 15-летним школьником, которого избили и изрезали ножом знакомые подростки. Мальчика бросили умирать в кустах, он чудом выжил.

− Прокуратура проверит работу органов системы профилактики с несовершеннолетними и их семьями, − сообщили в ведомстве.

Также прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Напомним, шокирующая своей жестокостью история произошла 29 июня. Потерпевший встретился с двумя подростками на берегу Ини. Между ребятами завязался конфликт. А дальше произошло страшное – малолетние садисты начали избивать знакомого. Ему нанесли более 20 ударов ножом. Мальчику пытались вспороть живот, ему сломали пальцы на руках и сами руки.

Поиздевавшись над своей жертвой, подростки бросили школьника и ушли. Утром еле живого подростка обнаружил случайный прохожий.

Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали, он попал в реанимацию. К счастью, школьник уже пришел в себя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное группой лиц. Одного из нападавших заключили под стражу, второго поместили под домашний арест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пытались вспороть живот, били булыжником»: под Новосибирском 15-летние школьники пытались убить сверстника из-за девушки и денежного долга

Стало известно, из-за чего подростки нанесли более 20 ножевых ранений 15-летнему школьнику под Новосибирском (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber