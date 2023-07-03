В Новосибирске три девушки мешали спать соседям, отмечая день рождения

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ на охраняемых объектах были предотвращены 22 хищения, задержаны и переданы полиции 8 правонарушителей, пресечено 12 случаев нарушения общественного порядка. Особым спросом у клиентов пользовалась услуга «Безопасный двор»: в дежурную часть Агентства Безопасности поступило три заявления.

30 июня в 11.52 жилец дома № 15 по улице Лескова сообщил оперативному дежурному об оставленном без присмотра в проезде двора автомобиле «Газель» со спущенными колесами. Бойцы ГБР-74, прибывшие по звонку, установили автовладельца и попросили его перепарковать машину. На этом ситуация была урегулирована.

2 июля в 1.46 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонил житель дома № 18 по улице Семьи Шамшиных. Он пожаловался на соседей, которые сильно шумят и мешают ночному отдыху. Бойцы ГБР выяснили, что в столь поздний час не спят сами и мешают спать другим три девушки, отмечающие день рождения. «Гвардейцы» попросили их соблюдать тишину, и звонков из дома той ночью больше не поступало.

3 июля в 2.54 с аналогичной проблемой столкнулись жильцы охраняемого ГВАРДИЕЙ дома на улице Лескова. Позвонившая в Агентство Безопасности жительница пожаловалась на мужчин, которые сидят во дворе дома и громко разговаривают. Прибывшие по тревоге бойцы ГБР-75 потребовали, чтобы сидящие на детской площадке взрослые молодые люди разошлись, и инцидент был исчерпан.

Среди пресеченных за минувшие выходные дни хищений наибольший интерес представляет случай, произошедший 1 июля в Октябрьском районе города Новосибирска. В 15.05 в магазине на улице Высоцкого бойцами ГБР-72 за ранее совершенные кражи товаров была задержана молодая женщина. Служба безопасности торгового учреждения установила, что ущерб, причиненный ею, составляет более 50 тысяч рублей, и это без учета суммы кражи, за которую ее поймали. Задержанную незамедлительно передали полиции.

Туда же был доставлен и мужчина, задержанный 2 июля в 20.34 бойцами ГБР-77 в магазине, расположенном на улице Кубовой. Сумма похищенных им товаров составила почти 12 тысяч рублей, а попался он на краже бутылки водки стоимостью 270 рублей.