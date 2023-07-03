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НовостиОбщество3 июля 2023 7:11

Новосибирцы выплатили штрафов от ГИБДД более чем на 700 миллионов рублей

Это данные за пять месяцев 2023 года
Анастасия ХРОМЫХ
За пять месяцев 2023 года вынесено около 1,5 миллиона постановлений о штрафах.

За пять месяцев 2023 года вынесено около 1,5 миллиона постановлений о штрафах.

Фото: Антон ФОКИН

Жители Новосибирской области выплатили штрафов от ГИБДД на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщил и.о. заместителя отдела ДПС и исполнения административного законодательства Управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО, майор полиции Денис Сучков.

− За пять месяцев 2023 года вынесено порядка полутора миллионов постановлений о штрафах. Что касается суммы, то у нас собрано свыше 700 миллионов рублей, − рассказал КП-Новосибирск Денис Сучков.

Он отметил, что за прошлый год сумма штрафов составила один миллиард 800 миллионов рублей.

− По сравнению с аналогичным периодом 2022 года у нас взыскано на 100 миллионов больше. Поэтому нагоним рост, − подчеркнул майор полиции.

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