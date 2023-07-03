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НовостиПроисшествия3 июля 2023 6:47

Врач новосибирской клиники «1+1» потеряла сознание после визита силовиков

Женщине вызвали скорую
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анастасия ХРОМЫХ
Женщине вызвали скорую помощь. Фото: стоп-кадр из видео

Женщине вызвали скорую помощь. Фото: стоп-кадр из видео

В Новосибирске врач клиники «1+1» упала в обморок после того, как в медучреждение нагрянули силовики и судебные приставы. Об этом КП-Новосибирск сообщил осведомленный источник.

− Одному из врачей стало плохо, она потеряла сознание. Могла перенервничать, − рассказал КП-Новосибирск источник.

Женщине вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики переложили сибирячку на носилки и унесли в карету скорой помощи.

Напомним, судебные приставы и силовики потребовали освободить палаты. Послеоперационных пациентов прямо на каталках вывозили на улицу.

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