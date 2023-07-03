«Пациентов после операции вывозят на улицу»: в здание новосибирской клиники «1+1» нагрянули люди в масках

Пациентов просят покинуть свои палаты. Фото: стоп-кадры из видео

В понедельник, 3 июля, в здание новосибирской клиники «1+1» пришли судебные приставы. А вместе с ними – люди в масках. Они заявляют, что медучреждение закрыто, и требуют покинуть палаты.

Все началось с того, что врачи, придя на работу утром, наткнулись на закрытые двери. Медиков пускали внутрь только для того, чтобы забрать личные вещи, пишет «Царьград Новосибирск».

Далее началась неразбериха. Как сообщил КП-Новосибирск осведомленный источник, послеоперационных пациентов стали вывозить из палат на каталках.

− Пациентов больницы, которые лежат в особой зоне после операции, просто вывозят на улицу, − рассказал КП-Новосибирск источник.

Один из таких моментов попал на видео.

− Клиника закрывается. Либо самостоятельно покидаете помещение, либо вызываем скорую и вас госпитализируют, − говорит зашедшая в палату судебный пристав.

Ранее КП-Новосибирск писала, что проблемы возникли из-за споров с собственником помещения. Владелец заявил, что клиника задолжала 26 миллионов рублей за аренду. Но в «1+1» с этим заявлением не согласны.

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