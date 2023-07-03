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НовостиПроисшествия3 июля 2023 5:26

Эвакуировали 12 свиней: под Новосибирском произошел пожар в здании частного свинарника

Под Новосибирском произошел пожар в здании частного свинарника
Анастасия ХРОМЫХ
В поселке Железнодорожный Новосибирского района загорелся частный свинарник.

В поселке Железнодорожный Новосибирского района загорелся частный свинарник.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поселке Железнодорожный Новосибирского района загорелся частный свинарник. ЧП произошло ночью 2 июля, рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Огонь объял крышу здания. До приезда пожарных горящее строение самостоятельно покинули четыре человека. Помощь потребовалась оставшимся внутри пятачкам.

− Пожарные эвакуировали из здания 12 свиней. Ни люди, ни животные не пострадали, − уточнили в МЧС.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность печи. В тушении были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

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