Эвакуировали 12 свиней: под Новосибирском произошел пожар в здании частного свинарника

В поселке Железнодорожный Новосибирского района загорелся частный свинарник.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В поселке Железнодорожный Новосибирского района загорелся частный свинарник. ЧП произошло ночью 2 июля, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Огонь объял крышу здания. До приезда пожарных горящее строение самостоятельно покинули четыре человека. Помощь потребовалась оставшимся внутри пятачкам.
− Пожарные эвакуировали из здания 12 свиней. Ни люди, ни животные не пострадали, − уточнили в МЧС.
По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность печи. В тушении были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.
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