В СК показали фото места, где подростки до полусмерти избили 15-летнего сверстника под Новосибирском

После многочисленных издевательств еле живого мальчика бросили в кустах. Фото: СУ СК РФ по НСО
Новосибирцам показали фото с места, где обнаружили истерзанного сверстниками 15-летнего подростка. Над мальчиком издевались в селе Плотниково в Новосибирском районе.
Жуткая история произошла ночью 29 июня. Двое знакомых напали на школьника и начали наносить ему удары ножом. Также малолетние садисты били свою жертву булыжником по голове. Кроме того, подростку пытались вспороть живот.
После многочисленных издевательств еле живого мальчика бросили в кустах. Утром 29 июня его случайно обнаружил местный житель. Потерпевшего увезли на скорой, сейчас он находится в реанимации.
Нападавшим уже вынесли обвинение. Одного из них заключили под стражу, а второго поместили под домашний арест.
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