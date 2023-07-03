В Новосибирске двое грабителей избили незнакомца у вокзала ради 240 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесли приговор двум мужчинам, ограбившим незнакомца у вокзала Новосибирск-Главный. Судили их за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Подробности рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

По данным суда, 8 ноября 2022 года злоумышленники отвели незнакомца за территорию вокзала. Там один из них 11 раз ударил потерпевшего по голове. Известно, что преступление они спланировали заранее.

У избитого они отобрали 240 тысяч рублей. Достали деньги из кармана рубашки. После чего скрылись с места преступления. Деньги спустили на свои нужды.

– Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновным 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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