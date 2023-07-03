Под Новосибирском установили уличное освещение после вмешательства прокуратуры

В селе Чистополье и поселке Речник установили фонари. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коченевском районе Новосибирской области установили уличное освещение. Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Сотрудники ведомства провели проверку на территории Чистопольского сельсовета и выявили ряд нарушений. Выяснилось, что там отсутствовали уличные фонари − местным жителям приходилось ходить в темноте.

− Это влияло на безопасность дорожного движения и нарушало права граждан на безопасное передвижение в темное время суток, − рассказали в прокуратуре НСО.

В итоге прокурор обратился в суд с иском к администрации Чистопольского сельсовета. После этого в селе Чистополье и поселке Речник установили фонари.

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