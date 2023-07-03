«Потеряли 13 миллионов»: в Новосибирске бизнесмен, лишивший 31 семью маткапитала, получил условный срок

Суд признал действия посредника мошенничеством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области суд вынес приговор 32-летнему предпринимателю- посреднику за масштабное мошенничество с маткапиталом. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Дзержинского района.

По данным следствия, сибирячка Полина обратилась к подсудимому-посреднику с КПК «Семья» с целью обналичить сертификат на маткапитал и заключила договор целевого жилищного займа на покупку земли и строительства своего дома. В декабре 2019 года женщина подала документы в отделение Пенсионного фонда России с целью оплатить жилищный займ на сумму в 433 тысячи рублей. Обманутые сотрудники ПФР одобрили заявку и перечислили деньги на счет КПК «Семья», зарегистрированного в Ставропольском крае.

- Подсудимый убеждал матерей в правомерности этого способа реализации маткапитала, вводя людей в заблуждение. Посредник планировал часть денежных средств выдать на руки, возместив их за счет маткапитала. Другую часть потратить на покупку земли и еще часть взять себе в качестве оплаты юридических услуг. Суммы порядка 200 тысяч рублей и меньше передавались владельцам маткапитала на руки, - сообщается в уголовном деле.

Всего 31 семья решила пожертвовать маткапитал, но жить на купленных участках не собиралась: сами земельные участки находятся практически в чистом поле, без коммуникаций и инфраструктуры. По заявлениям граждан КПК «Семья» получил из пенсионного фонда более 13,5 млн рублей. Вскоре после проверки ПФР следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

- Подсудимый не признал вину. Заявил, что якобы не работал посредником по кредитным договорам КПК «Семья», а сам был курьером и только делал копии документов. Ранее 32-летний гражданин не был судим, воспитывает двух детей. Суд назначил ему 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 3 года. Иск ПФР о возмещении вреда удовлетворен частично на сумму более 5,6 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Лариса Эпова.

Другие семьи из Новосибирска и Новосибирской области также пострадали от фирмы КПК «Семья». Аналогичное дело о мошенничестве в отношении подсудимого рассматривается в Центральном районном суде.

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