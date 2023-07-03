Котенок манула переехал из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область

Один из котят манула Мии переехал в Ленинградскую область. Фото: Роман ПАУЛОВ

Из Новосибирского зоопарка в Ленинградскую область перевезли котенка манула – одного из детенышей Мии. Сейчас малыш проходит карантин.

Мануленок будет жить в зоопарке на Лампушке. Известно, что это мальчик.

− Скоро в «Зоопарке на Лампушке» взойдет своя новая звезда − первый манул в Ленинградской области, имя которому дадим мы с вами, − отметили в группе зверинца «ВКонтакте».

В скором времени посетители зоопарка смогут увидеть очаровательного малыша.

Детеныши у Мии появились на свет в начале июня 2022 года. У нее родились четыре мальчика и девочка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у молодой пары − Евы и Арчи, родились пятеро малышей.

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