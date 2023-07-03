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НовостиПроисшествия3 июля 2023 2:44

Под Новосибирском «Газель» провалилась в яму на пешеходном переходе

Об этом рассказали очевидцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском «Газель» провалилась в яму на пешеходном переходе.

Под Новосибирском «Газель» провалилась в яму на пешеходном переходе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске на улице Лунной в яму на дороге провалилась «Газель». Произошел инцидент в ночь на 3 июля на пешеходном переходе во время поворота автомобиля.

По данным сайта «АвтоБердск», «Газель» провалилась в месте, где коммунальщики положили на асфальт бетонную заплатку. Судя по всему, она не выдержала веса машины.

Произошел инцидент в ночь на 3 июля на пешеходном переходе во время поворота автомобиля. Фото: "АвтоБердск".

Произошел инцидент в ночь на 3 июля на пешеходном переходе во время поворота автомобиля. Фото: "АвтоБердск".

Сейчас возле ямы, в которую провалилась «Газель», насыпали горку кирпичей. Для того, чтобы другие водители не оказались в аналогичной ситуации.

Горожане надеются, что коммунальные службы решат дорожную проблему белее надежным способом.

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