Под Новосибирском «Газель» провалилась в яму на пешеходном переходе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске на улице Лунной в яму на дороге провалилась «Газель». Произошел инцидент в ночь на 3 июля на пешеходном переходе во время поворота автомобиля.
По данным сайта «АвтоБердск», «Газель» провалилась в месте, где коммунальщики положили на асфальт бетонную заплатку. Судя по всему, она не выдержала веса машины.
Произошел инцидент в ночь на 3 июля на пешеходном переходе во время поворота автомобиля. Фото: "АвтоБердск".
Сейчас возле ямы, в которую провалилась «Газель», насыпали горку кирпичей. Для того, чтобы другие водители не оказались в аналогичной ситуации.
Горожане надеются, что коммунальные службы решат дорожную проблему белее надежным способом.
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