В Новосибирске во время движения загорелся троллейбус № 8

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание в троллейбусе № 8. Фото: «АСТ-54»

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание в троллейбусе № 8. ЧП произошло на улице Восход в понедельник, 3 июля.

Как рассказали в группе «АСТ-54», троллейбус загорелся прямо во время движения.

− Проезд в сторону улицы Кирова затруднен, − сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону прокомментировали произошедшее. Там уточнили, что возгорание произошло на площади один метр квадратный.

− До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 25 человек. Никто не пострадал, − рассказали в МЧС.

В тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек личного состава.

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