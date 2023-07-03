В Новосибирске произошел пожар в заброшенной школе

В Пашино загорелась заброшенная школа. Фото: Инцидент Новосибирск

В Пашино загорелась заброшенная школа. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

ЧП произошло вечером в воскресенье, 2 июля. На место прибыли пожарные.

Из-за чего произошел пожар – не уточняется. В комментариях предположили, что поджог могли устроить местные подростки-хулиганы.

Напомним, накануне на Восточном шоссе загорелись кафе, магазин с автомаслами и пристройка. Площадь пожара составила около 400 метров квадратных.

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