Помещение не освободили: в здании крупной новосибирской клиники «1+1» продолжают работать приставы

В здании крупной новосибирской клиники «1+1» продолжают работать приставы. Фото: предоставлено источником.

В понедельник, 3 июля, в здании новосибирской клиники «1+1» по адресу Восход, 28 продолжают работать приставы. Ранее они остановили работу медучреждения из-за того, что компания задолжала арендодателю.

– Сотрудники службы судебных приставов проводят очередные исполнительные действия по причине неисполнения в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения, – говорится в сообщении ГУ ФССП по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что проблемы возникли из-за споров с собственником помещения. Владелец заявил, что клиника задолжала 26 млн рублей за аренду. А в «1+1» не согласны этим.

– Клиника вложила более 200 млн в реконструкцию этого здания. Однако собственник не признает этого. Идут споры в судах. По версии клиники, собственник обязан выплатить компании свыше 200 млн рублей. Со стороны собственника требования о выплате 26 млн, – рассказал источник КП-Новосибирск.

Споры идут в течение двух лет. Известно, что собственник здания находится за границей.

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