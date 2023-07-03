В Новосибирске иномарка влетела в столб и повредила газовый шланг

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля. Фото: Спасатели МАСС

В Советском районе Новосибирска водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и влетел в бетонный столб. При наезде на препятствие он повредил газовый шланг.

ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, на улице Русской. Как рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», водитель иномарки не пострадал.

Однако ситуацию усугубляла утечка газа. Нужно было действовать быстро, ведь могло произойти возгорание.

− Спасатели совместно с пожарной частью № 8 обеспечили пожарную безопасность транспортного средства, перекрыли баллон, тем самым предотвратили возможное возгорание, − отметили в публикации.

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