В Новосибирске с 3 июля начнут вырубать деревья в Саду Дзержинского

В Новосибирске с 3 июля начнут проводить санитарные работы в Саду Дзержинского.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске с 3 июля начнут проводить санитарные работы в Саду Дзержинского. Специалисты будут вырубать старые деревья и обрезать растущие.
— Специалистами управления проведены мероприятия по определению количества аварийных зеленых насаждений, произрастающих на территории Сада Дзержинского, и определена этапность выполнения работ с зелеными насаждениями, — пояснили на портале «Зеленый Новосибирск».
Работы проводятся с разрешения МАУ «Горзеленхоз». Ранее аналогичные действия провели на бульваре «Комсомольский проспект».
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