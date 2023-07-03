В Новосибирске с 3 июля начнут вырубать деревья в Саду Дзержинского

В Новосибирске с 3 июля начнут проводить санитарные работы в Саду Дзержинского. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске с 3 июля начнут проводить санитарные работы в Саду Дзержинского. Специалисты будут вырубать старые деревья и обрезать растущие.

— Специалистами управления проведены мероприятия по определению количества аварийных зеленых насаждений, произрастающих на территории Сада Дзержинского, и определена этапность выполнения работ с зелеными насаждениями, — пояснили на портале «Зеленый Новосибирск».

Работы проводятся с разрешения МАУ «Горзеленхоз». Ранее аналогичные действия провели на бульваре «Комсомольский проспект».

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