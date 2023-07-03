«Любит все грызть и не любит мобильники»: что сейчас с котом за миллион рублей, найденном на огороде под Новосибирском

Волонтеры рассказали, как дела у кота породы саванна, которого нашли на участке в селе Барышево под Новосибирском. Фото: предоставлено Алисой Богомоловой

Волонтеры рассказали, как дела у кота породы саванна, которого нашли на участке в селе Барышево под Новосибирском. Напомним, хвостатый сам пришел в гости к местным жителям в конце мая, очень сильно их удивив. Те, в свою очередь, вызвали волонтеров, которые забрали большого котика с собой.

Как позже рассказывали зоозащитники, кот, вероятно, был домашним, но провел на улице достаточно времени, успев исхудать и испугаться. Но сейчас уже идет на поправку.

— Мы его вылечили от паразитов, он стал хорошо кушать и набирать вес. Даем ему специализированный корм, ну и разные вкусняшки, типа потрошков от домашних кур, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. —Мы с ним пытаемся играть, он уже понемногу нам доверят. Конечно, гладиться пока не идет, но вот когда даем игрушки — уже спокойно развлекается. А вот что он до сих пор не любит — так это мобильники…

Несмотря на то, что найденыш оказался дорогим и породистым котом, стоимость которого может достигать миллиона рублей, его хозяин так и не дал о себе знать. Изначально волонтеры предполагали, что он отправится в хоспис для диких кошек, а сейчас думают, что могут оставить пятнистого вредину себе.

— Он уже начал к нам привыкать, и, мне кажется, снова бросить его сейчас — это будто предательство. Условия для его содержания у нас есть — комната в 17 квадратов, три лоточка, куда он с радостью ходит, лежаночка, игрушки, питание… Надеюсь, что когда он окончательно привыкнет к нам, то сможем с ним гулять, — рассказала Алиса. — Мы назвали его Масей, хотя между собой иногда зовем его «шредер». Что-то грызть — это второе его любимое занятие.

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