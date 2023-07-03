«Нырнул в воду и бросился к людям»: в Новосибирске сапбордисты спасли щенка, брошенного на острове в Оби

В Новосибирске сапбордисты спасли щенка, которого бросили на острове посреди Оби. Фото: предоставлено Юлией

В Новосибирске сапбордисты спасли щенка, которого бросили на острове посреди Оби. Произошла история 18 июня недалеко от микрорайона Европейский берег.

— В этом месте сапбордисты часто устраивают заплывы, и вот один из них пошел не совсем по плану. В какой-то момент они увидели, как с острова к ним резво плывет щенок. Спортсмены помогли ему забраться на доску, он отряхнулся и счастливо поплыл с ними на другой берег, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Юлия. — Как нам потом рассказали местные жители, на этом островке в Оби часто бросают собак, и даже конкретно этого щенка уже не в первый раз там видели. Видимо, в этот раз просто сидеть на острове, и мучится от голода и насекомых он не захотел, и бросился за помощью к людям.

Сапбордисты доставили щенка на берег. Какое-то время он успел побродить там, пока вечером историю чудо-спасения не увидели в сети волонтеры. Бросить малыша на произвол судьбы они не смогли.

Малыша забрали к себе волонтеры. Фото: предоставлено Юлией

— Оставить его на улице было просто нельзя. Он еще маленький, месяца четыре от роду. Да и вообще, мало ли что случится. Поэтому твердо решили его забрать и искать дом. Сейчас Байкал, мы решили дать ему сильное имя, связанное с водой, находится на платной передержке, — поясняет волонтер. — Мы свозили его к ветеринару, обработали от паразитов, сделали прививки. Он очень добрый, общительный, но при этом спокойный малыш. Сообразительный и послушный, легко гуляет на поводке, тянется и к людям, и к другим собакам.

Сейчас песику ищут новый дом. Фото: предоставлено Юлией

Если вы готовы стать для Байкала верным и надежным хозяином, свяжитесь с Юлией по номеру телефона 7-913-711-69-93.

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