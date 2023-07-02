«Ребенок выпал из авто на ходу»: новосибирец набросился на таксиста, который увез в машине его семью

В Кировском районе Новосибирска на улице Громова заметили двух дерущихся мужчин. Фото: "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска на улице Громова заметили двух дерущихся мужчин. Инцидент произошел в воскресенье, 2 июля. Произошедшее засняли на видео очевидцы.

На кадрах ролика видно, как один из мужчин стоит на капоте машины и избивает другого. Тот, в свою очередь, кричит «Помогите», но прохожие к нему на помощь не спешат. Люди, поначалу, приняли произошедшее за разборку двух водителей, не поделивших дорогу, однако позже появилась еще одна версия событий.

— Водитель такси посадил в машину мать с двумя детьми 9 лет и 6 месяцев, и начал ехать, когда отец еще не успел поставить коляску в багажник. Старший ребенок не успел закрыть двери и выпал из авто — к счастью, сильно не пострадал, только коленки содрал и ужасно испугался. А мама с малышкой остались в машине! Кричали ему остановиться, но проехал так до соседней улицы, — рассказала КП-Новосибирск родственница участников конфликта. — Муж смог догнать их на попутке, остановить машину. Выяснилось, что у таксиста нет российских прав. Там уже завязалась перепалка.

Женщина утверждает, что в полицию обращаться по поводу случившегося они не стали, поскольку не видят в этом смысла.

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