В селе под Новосибирском Porsche Cayenne снес ветхую избушку

Официальной информации от ГАИ пока нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Сокур Новосибирской области водитель на Porsche Cayenne разнес половину небольшого частного домика. О ДТП сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— В ночь с 1 на 2 июля кроссовер Porsche Cayenne влетел на скорости в частный дом в селе Сокур. «Пять пассажиров и владелица отдали документы и ушли в неизвестном направлении, автомобиль до сих пор не убрали», — сообщает наш подписчик, ставший очевидцем.

Избушка пострадала сильнее машины. Фото: скрин из паблика.

Официальной информации о ДТП нет. По кадрам с места тяжело понять, что пострадало сильнее: машина или крохотный деревянный дом. Неясно, какие травмы получили водитель и пассажиры иномарки.

В избушке, кажется, жить не получится.

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