Новосибирский агроном рассказала, стоит ли садовникам опасаться колорадского жука этим летом

В этом году жуки, возможно, временно капитулируют. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Новосибирский агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала КП-Новосибирск: стоит ли дачникам боятся колорадского жука в этом году. По мнению специалиста, «облавы» от полосатых этим летом быть не должно.

— В этом году я не видела еще ни одного колорадского жука. Обычно в это время они уже вовсю спариваются и откладывают яйца. Сбой связан с особенностями погоды. Эта осень была очень морозной и малоснежной в начале. Колорадский жук не переносит промерзшую почву, и старается закопаться поглубже во время морозов. Возможно, в этом году они не успели, — предполагает специалист.

Конечно, гарантировать лето без надоедливых жуков никто не может. Поэтому Людмила Шубина напомнила о химсредствах для борьбы с ними. Сегодня в магазинах для огорода можно найти много смесей и растворов для обработки как клубней перед посадкой, так и подросших растений картофеля.

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