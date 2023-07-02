«Они были под наркотиками»: появились подробности истязания 15-летнего школьника под Новосибирском

В истории появились новые детали. Фото: предоставлено местными жителями / Архив КП.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Подростки из Новосибирской области, которых обвиняют в покушении на убийство, могли совершать зверства в наркотическом опьянении. Жители села Плотниково рассказывают КП-Новосибирск новые детали ужасного инцидента.
— Парни ходили одной компанией везде: в спортзале, школе, на различных мероприятиях. Однако между Мишей* и Сашей* чувствовалась зависть. Саша был как «счастливчик», и Мишу это раздражало, — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.
В 2 часа ночи Миша написал Саше сообщение — вызвал под мост, поговорить. «И почему этот вызов он принял?» — недоумевают местные.
— А под мостом их оказалось двое — Миша и Сережа*. Сначала перцовым баллоном в глаза, а потом дальнейший садизм. Все это было в состоянии наркотического опьянения. Вот так дружба в один момент стала трагедией.
Сейчас парень в реанимации, его состояние стабилизировали.
*Имена изменены.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Пытались вспороть живот, били булыжником»: под Новосибирском 15-летние школьники пытались убить сверстника из-за девушки и денежного долга
Стало известно, из-за чего подростки нанесли более 20 ножевых ранений 15-летнему школьнику под Новосибирском (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер