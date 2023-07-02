«Они были под наркотиками»: появились подробности истязания 15-летнего школьника под Новосибирском

В истории появились новые детали. Фото: предоставлено местными жителями / Архив КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подростки из Новосибирской области, которых обвиняют в покушении на убийство, могли совершать зверства в наркотическом опьянении. Жители села Плотниково рассказывают КП-Новосибирск новые детали ужасного инцидента.

— Парни ходили одной компанией везде: в спортзале, школе, на различных мероприятиях. Однако между Мишей* и Сашей* чувствовалась зависть. Саша был как «счастливчик», и Мишу это раздражало, — рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

В 2 часа ночи Миша написал Саше сообщение — вызвал под мост, поговорить. «И почему этот вызов он принял?» — недоумевают местные.

— А под мостом их оказалось двое — Миша и Сережа*. Сначала перцовым баллоном в глаза, а потом дальнейший садизм. Все это было в состоянии наркотического опьянения. Вот так дружба в один момент стала трагедией.

Сейчас парень в реанимации, его состояние стабилизировали.

*Имена изменены.

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