Частный дом пылает в Ленинском районе Новосибирска — на месте работают 4 бригады пожарных

Дом вспыхнул за минуты. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Вечером 2 июля в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. О происшествии КП-Новосибирск сообщили очевидцы. В редакцию присылают фото и видео с места пожара.

— Хозяев никто не знает. До этого в доме жили пенсионеры, — рассказывает женщина.

Сначала на место прибыли 2 машины пожарных, следом еще 2. Позже, говорят местные, приехала еще одна ГАЗель со спасателями. Жители Ленинского района, наблюдавшие за работой пожарных, отметили, что спасатели прибыли на место за несколько минут, работали быстро и слаженно.

Все случилось в доме на Ереснинской улице — неподалеку от перекрестка с улицей Тульской. Там работали сотрудники 6 пожарной части Ленинского района.

Официальной информации от сотрудников МЧС пока нет.

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