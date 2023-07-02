«Водитель уговаривал сесть в машину»: в Новосибирске родители 9-летнего мальчика, сбитого машиной, ищут очевидцев ДТП

В Новосибирске родители 9-летнего мальчика, которого сбила машина на улице Вертковского. Фото: предоставлено отцом мальчика

В Новосибирске родители 9-летнего мальчика, которого сбила машина на улице Вертковского, ищут свидетелей ДТП. Произошло все около восьми-девяти часов вечера 28 июня.

— Сын с друзьями шел из магазина, они начали переходить дорогу по пешеходному переходу за домом на Вертковского, 12. Как он рассказывал, они остановились перед дорогой и машины тоже. А когда они начали идти, одна из машин тоже начала ехать, отбежать сын не успел, - рассказал КП-Новосибирск отец мальчика. — По словам сына, опять же, водитель потом вышел, сказал, мол, давай садись в машину, но ребенок у меня перепугался, отказался и пошел домой сам. А водитель просто уехал.

Мама мальчика вызвала на место сотрудников ГИБДД и написала заявление, а сына отвезла в травмпункт.

— Там нам сказали, что у него есть подозрение на перелом позвонка, но пока что диагноз не подтвержден. Через некоторое время нужно будет сделать МРТ, — добавляет отец школьника.

По словам мальчика, сбила его черная машина, по описанию — универсал или минивен, предположительно марки «Хонда». Ехало авто от улицы Сибиряков-Гвардейцев в сторону 109 школы.

Если вы были очевидцем произошедшего или располагаете записью с видеорегистратора, на которой запечатлено ДТП, сообщите об этом по телефону редакции 8-923-145-11-03. Родители ребенка готовы предоставить вознаграждение за помощь.

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