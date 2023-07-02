Появились фото и видео пожара в придорожном кафе в Новосибирске

На выезде из Новосибирска загорелось кафе. Фото: ГУ МЧС по НСО
Появились фото и видео пожара в придорожном кафе на Восточном шоссе, 5 в Новосибирске. Напомним, ЧП случилось вечером в воскресенье, 2 июля. Загорелось кафе, магазин с автомаслами и пристройка.
На месте работали пожарные. Фото: ГУ МЧС по НСО
— В настоящее время открытое горение ликвидировано, — сообщили в областном МЧС.
В ЧП никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по НСО
Площадь пожара составила примерно 400 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.
Открытое горение удалось потушить. Фото: ГУ МЧС по НСО
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