На выезде из Новосибирска в сторону Пашино загорелось кафе

В Новосибирске на выезде из города в сторону Пашино загорелось кафе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на выезде из города в сторону Пашино загорелось кафе. Инцидент случился вечером в воскресенье, 2 июля.

— Сгорело два кафе на общей площади примерно 600 квадратных метров. Со слов хозяев, все люди покинули помещения, — сообщили в паблике Вконтакте «АСТ-54».

На месте уже работают пожарные. Судя по кадрам ролика, снятого очевидцами, у кафе и находящихся рядом построек оказалась сильно повреждена крыша. Огромный столб черного дыма видно за несколько километров от места пожара.

В Новосибирске на выезде из города в сторону Пашино загорелось кафе. Фото: "АСТ-54"

— Сообщение о пожаре в кафе на Восточном шоссе,5 поступило в 18:30. В 18:36 пожарные прибыли на место. Горело одноэтажное здание 30 на 40 метров, — рассказали в областном МЧС. — Со слов сотрудников людей внутри нет, высокая температура, внутри находятся газовые баллоны.

Кроме кафе загорелся также магазин с автомаслами и пристройка. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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