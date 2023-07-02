Роскосмос стал куратором белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Роскосмос стал куратором белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Компания будет помогать в содержании маленьких хищниц.

— Роскосмос будет оказывать помощь в комфортном содержании мишек, рассказывать о их взрослении, самочувствии и играх, — сообщили в официальном телеграм-канале Роскосмоса.

В день города Новосибирска, 25 июня, космонавт Анна Кикина, посетившая зоопарк, озвучила результаты голосования за имена медвежат, которое шло с середины апреля. Маленьких хищниц назвали по-настоящему космическими именами — Белка и Стрелка.

Напомним, родилась двойня в декабре 2022 года. Но выводить двух медвежат на прогулку Герда стала только в марте. Сначала вольер мамы и двойни был огорожен лентами, чтобы не тревожить семейство лишний раз, но вскоре его открыли для посетителей. И полярные мини-хищники уже стали всеобщими любимцами.

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