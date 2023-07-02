Новосибирская волонтер отловила канадских волков, стращавших сельчан

Волки долго пугали жителей Сузуна. Фото: предоставлено читателем.

Волонтер из Новосибирска отловила пятерых канадских волков — полуручные животные пугали местных, задирали гусей и кур. О своей поездке КП-Новосибирск рассказала Стася из «ГБР_ZOO_НСК».

— Мы узнали о том, что канадских волков содержат в ненадлежащих условиях, еще зимой. Остались неравнодушными и решили помочь. У меня получилось приехать в Сузун, — рассказывает Стася.

По словам женщины, канадских волков держал «не совсем адекватный хозяин» — в текущих условиях оставлять зверей было нельзя.

Совместно с ветеринарами, инспекторами и сотрудниками Росприроднадзора, волонтер отловила волков и поместила в клетки. Сначала животных передали отделу полиции, а позже доставили в Новосибирский зоопарк имени Шило.

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