В Новосибирской области двое 15-летний подростков пытались убить сверстника

В селе Плотниково двое 15-летних подростков пытались убить сверстника.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В селе Плотниково Новосибирской области двое 15-летних подростков пытались убить сверстника. Инцидент произошел 29 июня: парни напали на знакомого, сильно его избили и изрезали лицо.
— По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете. — Обвиняемые задержаны и находятся под арестом.
Пострадавший подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.
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