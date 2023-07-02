В Новосибирской области двое 15-летний подростков пытались убить сверстника

В селе Плотниково двое 15-летних подростков пытались убить сверстника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Плотниково Новосибирской области двое 15-летних подростков пытались убить сверстника. Инцидент произошел 29 июня: парни напали на знакомого, сильно его избили и изрезали лицо.

— По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете. — Обвиняемые задержаны и находятся под арестом.

Пострадавший подросток находится в больнице в тяжелом состоянии.

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