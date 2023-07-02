Несколько пожарных отрядов приехали к 8-этажке в центре Новосибирска

Три машины пожарных работают на месте. Фото: предоставлено читательницей.

Днем 2 июля возле метро «Маршала Покрышкина» в Новосибирске собрались целых 3 пожарных машины. Очевидцы сообщили об этом КП-Новосибирск.

— Все съехались к дому на улице Гоголя, 42. С улицы не видно, горит что-то в доме или нет, но здесь уже три отряда пожарных. Двое спасателей залезли на самую крышу восьмиэтажки. Вроде как, на балкон чей-то смотрят. А другие пошли подключать воду к гидранту, — рассказала читательница.

По словам девушки, на месте не видно даже дыма, но три отряда пожарных на месте выглядят внушительно.

Пока неясно, на какой вызов прибыли спасатели. Официальной информации нет — в областном управлении МЧС ситуацию пока не прокомментировали.

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