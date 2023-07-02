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НовостиПроисшествия2 июля 2023 7:42

Алтайская полиция проверяет организаторов «Маинкрафт шоу», от которых пострадали новосибирцы

Через полицию жители Новосибирска возвращают деньги
Данила ШУЛЯК
Барнаульская полиция проверяет организаторов детского шоу.

Барнаульская полиция проверяет организаторов детского шоу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Барнаульская полиция проверяет инцидент с «Маинкрафт шоу» — новосибирцы возвращают деньги за билеты через оперативников. Еще 2 месяца назад в городе должно было пройти зрелище для малышей — шоу по одноименной детской игре. После череды переносов и отговорок вопрос о празднике остался без ответа. Люди возвращают деньги за билеты, как могут.

— Я вернула деньги через барнаульский отдел МВД — там напрямую связались с одним из организаторов этого шоу. Сказали, что сейчас ведут проверку. По аналогии с нашим городом и в других местах это шоу проваливается — люди покупают билеты, но событие все время переносят, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

После того, как девушке вернули деньги, она написала отказ от претензии. До этого КП-Новосибирск сообщала о том, как другая пострадавшая ругалась с мамой организатора шоу, чтобы вернуть деньги.

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