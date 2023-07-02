Алтайская полиция проверяет организаторов «Маинкрафт шоу», от которых пострадали новосибирцы

Барнаульская полиция проверяет организаторов детского шоу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Барнаульская полиция проверяет инцидент с «Маинкрафт шоу» — новосибирцы возвращают деньги за билеты через оперативников. Еще 2 месяца назад в городе должно было пройти зрелище для малышей — шоу по одноименной детской игре. После череды переносов и отговорок вопрос о празднике остался без ответа. Люди возвращают деньги за билеты, как могут.

— Я вернула деньги через барнаульский отдел МВД — там напрямую связались с одним из организаторов этого шоу. Сказали, что сейчас ведут проверку. По аналогии с нашим городом и в других местах это шоу проваливается — люди покупают билеты, но событие все время переносят, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая.

После того, как девушке вернули деньги, она написала отказ от претензии. До этого КП-Новосибирск сообщала о том, как другая пострадавшая ругалась с мамой организатора шоу, чтобы вернуть деньги.

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