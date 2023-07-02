Неизвестные установили «памятник печали» возле леса новосибирского Академгородка

Вот такой памятник печали в Академгородке сделали неизвестные. Фото: предоставлено героиней публикации.

В новосибирском Академгородке местные сфотографировали новый арт-объект — «памятник» печали. Пожалуй, услышав о таком месте, мы представляем в голове мрачное и тусклое сооружение. Это не тот случай — самоделка вызывает у прохожих улыбку.

— Я шла по дороге в Ботсад, увидела и сфотографировала. Судя по состоянию — совсем новая инсталляция, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Можно предположить, что это — поделка школьников. Еловые шишки, голубые цветы и камни из бижутерии — такой милый «памятник» действительно может стать покоем для печали.

Кадры с арт-объектом понемногу распространяются в сети. Пользователи называют его «веселеньким надгробием» и разгоняют свою тоску.

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