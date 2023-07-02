В Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ протаранил трамвай

В Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ врезался в трамвай. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Днем 2 июля в Новосибирске случилось ДТП с КАМАЗОМ и трамваем. Пост об аварии опубликовали в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте.

— На улице Троллейной водитель автомобиля КамАЗ заехал на трамвайные пути и попал в ДТП. Движение трамваем парализовано, — указано в посте группы.

Авария парализовала пути. Фото: скрин паблика.

Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.

На фото с места видно, что столкновение получилось вполне ощутимым. За трамваем-участником ДТП ехал еще один вагон общественного транспорта.

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