В Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ протаранил трамвай

В Ленинском районе Новосибирска КАМАЗ врезался в трамвай.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Днем 2 июля в Новосибирске случилось ДТП с КАМАЗОМ и трамваем. Пост об аварии опубликовали в сообществе АСТ-54 во ВКонтакте.
— На улице Троллейной водитель автомобиля КамАЗ заехал на трамвайные пути и попал в ДТП. Движение трамваем парализовано, — указано в посте группы.
Авария парализовала пути. Фото: скрин паблика.
Официальной информации о возможных пострадавших пока нет. В городской Госавтоинспекции аварию еще не прокомментировали.
На фото с места видно, что столкновение получилось вполне ощутимым. За трамваем-участником ДТП ехал еще один вагон общественного транспорта.
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