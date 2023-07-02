В Новосибирске 17-летний парень укатил соседскую «шестерку» на запчасти

Парень укатил Ладу в соседний двор, чтобы сдать на запчасти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Кировского района Новосибирска обратился в полицию с пропажей авто. Выяснилось, что отечественный седан укатили в соседний двор, чтобы сдать на запчасти. О происшествии сообщили в региональном управлении МВД.

— Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в краже машины — парень живет в Кировском районе. Авто гражданин укатил в соседний двор, чтобы сдать на запчасти. Оперативники задержали его, когда он вернулся к похищенной машине, — пояснили в пресс-службе полиции.

«Шестерку» вернули владельцу. За кражу на 17-летнего парня завели дело — сейчас он под подпиской о невыезде. Полицейские продолжают расследование.

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