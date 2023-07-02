Под Новосибирском водитель влетел в столб и перевернулся на белых «Жигулях»

На месте работал экипаж ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Барышево Новосибирской области водитель не справился с управлением и перевернулся на белых «Жигулях». По мнению местных, он угнал эту машину. О происшествии сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Мужчина угнал автомобиль, не справился с управлением и перевернулся. На месте работает экипаж ДПС. Информации о пострадавших не поступало, — указано в посте сообщества.

Машина на боку, что с водителем — неясно. Фото: скрин из паблика.

На ролике из поста видно лежащую на боку Ладу. На кадрах женщина, возле забора которой, судя по всему, и припарковался местный, комментирует:

— Если бы не столб, он бы и к нам залетел.

В пресс-службе регионального МВД пообещали прокомментировать ДТП.

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