Ночью в Новосибирске BMW X3 на скорости влетела в бок Volkswagen Polo

Арендованный автомобиль сильно пострадал. Фото: спасатели МАСС.

В Октябрьском районе Новосибирска произошла крупная авария с участием двух иномарок. О ДТП сообщили в региональном управлении МВД. Спасатели выезжали на место в 3 часа ночи 1 июля.

— Произошло боковое столкновение 2-х иномарок: Volkswagen Polo и BMW X3. За рулем были водители 22 и 28 лет, в Volkswagen находился один 22-летний пассажир. Всех, кто сидел в последней машине, увезли на скорой с серьезными травмами, — сообщают спасатели МАСС.

Спасатели помогли пострадавшим и обеспечили безопасность на месте аварии.

Пока неясно, какие именно травмы получили пассажир и водитель Volkswagen. Спасатели напоминают новосибирским автолюбителям о необходимости соблюдать особую бдительность на ночной дороге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber