В Новосибирске водитель сломал череп 27-летнему самокатчику

Самокатчика увезли с переломом черепа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дзержинском районе Новосибирска местные жители подрались на дороге. В результате 27-летнего участника драки увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Об инциденте сообщили в региональном МВД.

— Задержали подозреваемого в преступлении — 29-летнего жителя Октябрьского района. Как выяснили правоохранители, между гражданами на проезжей части в районе остановки Есенина возник конфликт — подозреваемый нанес своему оппоненту телесные повреждения, — отметили в ведомстве.

Источник КП-Новосибирск также пояснил, что пострадавший новосибирец был на электросамокате.

По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Задержанный под подпиской о невыезде, полицейские проводят расследование.

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