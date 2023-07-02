Новосибирцы заметили у Бугринского моста птиц с черными «масками» на голове

Новосибирцы заметили у Бугринского моста необычных птиц с черными «масками» на голове. Фото: Кадр из видео\предоставлено читателями КП-Новосибирск

Новосибирцы заметили у Бугринского моста необычных птиц с черными «масками» на голове. Несколько пернатых сидели на опорах моста, наблюдая за проезжавшими авто. Однако, когда машина притормозила около них, поспешили улететь.

— Как это ни странно — это самые обычные чайки. Если быть точнее — озерные чайки, их можно часто встретить в наших краях. Величиной они примерно с голубя, а голова темно-коричневая. Сейчас молодые птицы этого вида выглядят иначе. На голове спине боках коричневатые полосы. И взрослые озерные чайки скоро тоже сменят наряд, — пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский. — После линьки, то есть, смены оперения голова станет чисто белой из за каемок которые будут скрывать коричневую голову всю осень и часть зимы пока белые каемки перьев не обносятся. Обношенные перья у многих видов птиц ярче свежего оперения.

Ученый также пояснил, что главный корм для этих птиц сейчас — вылетающие из водоемов насекомые. Чайки ловят их прямо в полете.

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