В Новосибирске во время испытания теплосетей нашли 650 дефектов

В Новосибирске во время испытания теплосетей выявили 650 дефектов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске во время испытания теплосетей выявили 650 дефектов. Об этом рассказали в Сибирской генерирующей компании. Сейчас специалисты уже устранили большую их часть.
Первая половина всех испытаний, запланированных на лето, уже завершилась. С 5 июля в городе стартуют испытания теплосетей на правом берегу — в зонах действия ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.
В понедельник, 3 июля, начнется расхолаживание воды. Энергетики обещают, что срок отключения горячей воды в Центральном и Октябрьском районе не продлится дольше 14 июля. Даже если трубы придется ремонтировать.
В Заельцовском районе воду планируют дать не позже 16 июля.
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