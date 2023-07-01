В Новосибирске во время испытания теплосетей нашли 650 дефектов

В Новосибирске во время испытания теплосетей выявили 650 дефектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске во время испытания теплосетей выявили 650 дефектов. Об этом рассказали в Сибирской генерирующей компании. Сейчас специалисты уже устранили большую их часть.

Первая половина всех испытаний, запланированных на лето, уже завершилась. С 5 июля в городе стартуют испытания теплосетей на правом берегу — в зонах действия ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.

В понедельник, 3 июля, начнется расхолаживание воды. Энергетики обещают, что срок отключения горячей воды в Центральном и Октябрьском районе не продлится дольше 14 июля. Даже если трубы придется ремонтировать.

В Заельцовском районе воду планируют дать не позже 16 июля.

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