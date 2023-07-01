В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку во дворе дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку во дворе дома. ДТП случилось в Дзержинском районе города вечером в субботу, 1 июля.

— В 21: 50 44-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» ехал по внутридворовой территории по улице Заслонова от дома 13/7 до дома 13/5, где сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую девочку доставили в больницу, все обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работал экипаж ГИБДД.

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