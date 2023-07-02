Лето вернулось: в Новосибирске потеплеет до +24 градусов

В городе потеплеет до+ 24. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В город вернулось лето. 2 июля столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского УГМС.

- Днем температура воздуха составит +22…+24 градуса, ночью опустится до +10…+12 градусов. Ветер подует юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду, - сообщают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс Погода» день будет пасмурный, но жаркий. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов, а к вечеру будет попрохладнее +15…+19 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 2 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-748 миллиметров ртутного столба.

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