«Он был далеко, пытался укрыться»: бойца из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу» за спасение брата

Денис (на фото справа) с братом (на фото слева). Фото: предоставлено Денисом

Дениса Гезика из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу» за спасение брата. Парни отправились в зону СВО, когда началась частичная мобилизация. Им пришли повестки из военкомата.

- Меня отправили подготовить новую позицию и в этот момент начался обстрел. Мой брат в этот момент находился далеко от группы, пытался укрыться. Его ранило осколком и он стал звать меня на помощь, - рассказал КП-Новосибирск Денис.

Денис не мог бросить брата. Он вылез из окопа и бросился ему на помощь. После к нему подоспели другие ребята.

За проявленную отвагу Дениса наградили медалью.

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