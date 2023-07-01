«Он был далеко, пытался укрыться»: бойца из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу» за спасение брата

Денис (на фото справа) с братом (на фото слева). Фото: предоставлено Денисом
Дениса Гезика из Новосибирской области наградили медалью «За отвагу» за спасение брата. Парни отправились в зону СВО, когда началась частичная мобилизация. Им пришли повестки из военкомата.
- Меня отправили подготовить новую позицию и в этот момент начался обстрел. Мой брат в этот момент находился далеко от группы, пытался укрыться. Его ранило осколком и он стал звать меня на помощь, - рассказал КП-Новосибирск Денис.
Денис не мог бросить брата. Он вылез из окопа и бросился ему на помощь. После к нему подоспели другие ребята.
За проявленную отвагу Дениса наградили медалью.
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