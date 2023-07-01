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НовостиОбщество1 июля 2023 16:01

В Новосибирске построят школу в Ленинском районе на 825 мест

Она будет находится на улице Большая
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Школу планируют сдать к зиме.

Школу планируют сдать к зиме.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске построят школу в Ленинском районе на 825 мест. Документ с этой информацией появился на муниципальном портале города. Известно, что школа будет располагаться на улице Большой.

В документе указано, что площадь здания составит 13 518 квадратных метров.

- Стоимость строительства на I квартал 2023 года с учетом НДС 20% составит 1 миллион 798 тысяч рублей, - указано в документе на муниципальном портале.

Учреждение планируют ввести в эксплуатацию зимой 2023 года.

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