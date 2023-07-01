Школу планируют сдать к зиме.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске построят школу в Ленинском районе на 825 мест. Документ с этой информацией появился на муниципальном портале города. Известно, что школа будет располагаться на улице Большой.
В документе указано, что площадь здания составит 13 518 квадратных метров.
- Стоимость строительства на I квартал 2023 года с учетом НДС 20% составит 1 миллион 798 тысяч рублей, - указано в документе на муниципальном портале.
Учреждение планируют ввести в эксплуатацию зимой 2023 года.
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