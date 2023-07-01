В Новосибирске «Тойота» сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу

В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил 9-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель «Тойоты» сбил 9-летнего мальчика. ДТП случилось вечером в субботу, 1 июля, в Ленинском районе города.

— В 18: 20 45-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» ехал по улице Забалуева в сторону улицы Филатова. В пути следования он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber